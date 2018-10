VANCOUVER, British Columbia, Oct. 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --) (das "" oder "") gibt bekannt, dass es durch die Übernahme von 49 % der ausstehenden Aktien von ReFormation eine Investition in das in Toronto, Ontario und in Oxford, Vereinigtes Königreich, ansässige Cannabis-Pharmaunternehmen ReFormation Pharmaceuticals Corp. ("") getätigt hat.

Resinco wird für seinen Anteil in Höhe von 49 % 27.000.000 neu ausgegebene Aktien an die Aktionäre der ReFormation Pharmaceuticals Corp. emittieren. Im Einklang mit den Vorschriften der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde fallen Vermittlungsgebühren an.

Resinco hat unter gewissen Bedingungen die Möglichkeit, weitere Investitionen in ReFormation zu tätigen.

ReFormation Pharmaceuticals Corp

Die ReFormation Pharmaceuticals Corp. ist ein Pharmaunternehmen aus dem Bereich medizinisches Marihuana mit Sitz in Toronto, Ontario; sein Forschungs- und Entwicklungsteam ist an der University of Oxford ansässig. Das Unternehmen konzentriert sich auf einen innovativen Ansatz zur Reparatur lebenswichtiger Organe, indem es Cannabinoide und einen körpereigenen Alarmstoff (HMGB1) kombiniert. ReFormation basiert auf einer bahnbrechenden Technologie, die eine erste Therapie ihrer Klasse liefern wird. Das Unternehmen hat ein Molekül identifiziert, das die körpereigenen Stammzellen aus einer breiten Palette an Gewebe vorbereitet, um die Reparatur und Regeneration nach einer akuten oder chronischen Verletzung zu beschleunigen. Die Research-Pipeline des Unternehmens wird auf Grundlage der Zusammensetzung des Stoffes weitere IP liefern und verfügt über ein umfangreiches Arbeitspaket von Tierversuchen für Krankheiten, für die es keine vergleichbare Behandlung gibt. ReFormation Pharmaceuticals wird von einem Weltklasse-Wissenschaftler, CEO und CSO Professor Jagdeep Nanchahal von der University of Oxford geleitet.

Website:

https://www.reformationpharma.com/

ReFormation deckt zahlreiche unerfüllte klinische Bedürfnisse ab und konzentriert sich auf Behandlungen von:

Herzinfarkt - Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Hauptursache für Mortalität im Westen. Laut Schätzungen erleidet in den USA alle 40 Sekunden eine Person einen Herzinfarkt.i

Typ-1-Diabetes - Typ-1-Diabetes betrifft in den USA ungefähr eine von 300 Personen unter 18 Jahren und ist für 10 % aller Diabetesfälle verantwortlich.ii

Parkinson'sche Erkrankung - Die Parkinson'sche Erkrankung ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung; bis 2020 werden in den USA fast 1 Million Personen unter dieser Krankheit leiden, wobei die Zahl Schätzungen zufolge bis 2030 auf 1,24 Mio. ansteigen dürfte.iii

Leberschäden- Ca. 60 % der NAFLD-Patienten erkranken anschließend an einer nichtalkoholischen Steatohepatitis (NASH) und 25 % dieser erkranken an einer Leberzirrhose, das sind ca. 1,5 bis 2 % der gesamten Bevölkerung.iv

Stammzellen-Chance

Der globale Stammzellenmarkt war im Jahr 2017 5,17 Mrd. USD wert und dürfte Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2023 auf 9,03 Mrd. USD anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,74 % zwischen 2017 und 2023.v

Die Stammzellen sind für die Reparatur und das Heilen von Gewebe verantwortlich. Auch wenn die Stammzellentherapie inzwischen der Behandlungsstandard für viele Blutkrankheiten ist, konnte die Zellentherapie trotz der wahrgenommenen Aussicht, dem Medienrummel und der immensen Investition für Organe noch nicht die erwarteten Vorteile liefern. Stammzellen verändern sich, wenn sie kultiviert werden, und nur sehr wenige von ihnen wachsen an vernarbtem und entzündetem Gewebe an.

Zudem wäre eine individuell gestaltete Therapie unerschwinglich und würde aufgrund der zunehmenden und überwältigenden Last durch die vielen degenerativen Erkrankungen, die auf die Alterung der Bevölkerung zurückzuführen sind, die Mittel aller Gesundheitssysteme überschreiten.

Marktchance für medizinisches Marihuana

Die medizinische Marihuana-Branche wächst rasch. Aktuell beläuft sich der Marktwert auf 14,3 Mrd. USD. Schätzungen zufolge wird der Marktwert bis zum Jahr 2027 74,3 Mrd. USD erreichen, mit einer projizierten CAGR von 17,9 % von 2017 bis 2027. Aktuell verwenden bereits über 1,2 Mio. Menschen medizinisches Marihuana für ihre Gesundheitsprobleme.vi

Die zunehmende Verwendung wird durch zahlreiche Faktoren unterstützt, wie z. B. die Tatsache, dass die Verwendung zu medizinischen Zwecken zunehmend legalisiert wird. Umfassende Forschungsmaßnahmen im medizinischen Bereich haben die Vorteile von Marihuana bei der Unterdrückung von Erbrechen und Übelkeit bzw. Schmerzlinderung bewiesen und gleichzeitig auch eine zunehmende Anzahl an Therapieanwendungen für Entzündungen, HIV/AIDS, Krebs, multiple Sklerose, Epilepsie, die Huntington-Krankheit und die Parkinson'sche Erkrankung geschaffen.

Prof. Jagdeep Nanchahal, CEO & CSO von ReFormation, sagte: "Wir freuen uns über diese Investition von Resinco, die Bände über den Bereich Cannabis in der Pharmazie allgemein und über unsere bahnbrechende Arbeit in diesem Bereich spricht. Wir freuen uns zudem, bei unserer Arbeit zur Entwicklung von lebensverändernden Therapien auf Resinco als Partner vertrauen zu dürfen."

Alexander Somjen, President und CEO von Resinco, sagte: "ReFormation arbeitet unter der Aufsicht einiger der klügsten Köpfe der Pharmaindustrie an modernen Therapien mit medizinischem Marihuana. Das ist eine aufregende Chance für Resinco und seine Aktionäre."

Über Resinco Capital Partners

Resinco Capital Partners ist eine globale Investmentgesellschaft, die sich darauf spezialisiert hat, private und öffentliche Unternehmen sowie Pharmaunternehmen im Bereich medizinisches Marihuana im Frühstadium zu finanzieren. Das Unternehmen engagiert sich in neuen Anlagechancen vorher unterentwickelter Anlagen im Frühstadium, indem es wesentliche Positionen in Anlagechancen im Frühstadium, die das Risikoprofil angemessen widerspiegeln, eingeht.

Website:

www.resincocp.com

Im Namen des Vorstandes

RESINCO CAPITAL PARTNERS INC.:

Alexander Somjen, CEO

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Alexander Somjen - 647-362-8998;102

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch ihre Marktregulierungsbehörde (so wie der Begriff in den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsorientierte Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsorientierte Informationen" angesehen werden können. Die Verwendung der Begriffe "erwarten" "weiter", "schätzen", "gehen davon aus" "könnten", "werden", "würden", "projizieren", "sollten", "glauben" bzw. ähnliche Begriffe dienen dazu, zukunftsorientierte Aussagen zu kennzeichnen. Auch wenn das Unternehmen der Meinung ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsorientierten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte auf diese zukunftsorientieren Informationen kein unangemessenes Vertrauen gesetzt werden, da das Unternehmen nicht versichern kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich die zukunftsorientierten Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie von Natur aus mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Diese Aussagen haben nur zum Datum dieser Pressemitteilung Gültigkeit. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich wesentlich von den aktuell erwarteten unterscheiden, was an einer Reihe an Faktoren und Risiken liegt, u. a. an verschiedenen Risikofaktoren, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind.

RESINCO CAPITAL PARTNERS Suite 810 - 789 West Pender Street Telefon: 604.687.2038 Handelssymbol - CSE: RIN Vancouver, BC V6C 1H2 Fax 604-536-2788

