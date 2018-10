Der Energiekonzern Noble Energy Inc. (ISIN: US6550441058, NYSE: NBL) wird seinen Aktionären am 19. November 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 11 US-Cents je Aktie auszahlen (Record date ist der 5. November 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,44 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 27,99 US-Dollar (Stand: 23. Oktober 2018) einer derzeitigen Dividendenrendite von 1,57 Prozent. Im zweiten Quartal ...

