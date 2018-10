FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig begeistert sind Händler am Mittwochmorgen vom negativen Start des DAX-Futures. "Die Erholung von gestern Abend war damit nur ein Pullback von unten an die 11.400er-Marke", sagt ein Händler: "Wenn wir da nicht schnell drüberspringen, nehmen wir wieder Momentum nach unten auf". An der Eurex werden in den Prämien auf DAX-Puts bereits Kurse um 11.100 Punkte eingepreist und damit rund 100 Punkte unter den Tagestiefs vom Vortag.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert zum Start 26,5 auf 11.358,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.374,5 und das Tagestief bei 11.355 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.500 Kontrakte.

October 24, 2018

