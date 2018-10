Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für STMicroelectronics nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Das dritte Quartal des Halbleiterherstellers sei besser als erwartet ausgefallen und habe von der anhaltenden Umsatzdynamik profitiert, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Dagegen liege der Ausblick für das vierte Quartal unter den Konsensschätzungen, sowohl was Umsatz als auch was Bruttomargen betrifft./mf/mis

Datum der Analyse: 24.10.2018

ISIN NL0000226223

AXC0073 2018-10-24/08:53