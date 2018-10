FRANKFURT (Dow Jones)--Weitere Umschichtungen in "sichere Häfen" treiben auch am Mittwoch die deutschen Bundesanleihen nach oben. Die Renten-Futures notieren bei allen Laufzeiten im Plus. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Handel um 10 Ticks auf 159,75 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,79 Prozent und das Tagestief bei 159,66 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.300 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 3 Ticks auf 131,22 Prozent. Der Buxl-Futures der langlaufenden 30-jährigen Bundesanleihen legt sogar um 36 Ticks zu auf 176,24 Prozent.

October 24, 2018 02:23 ET (06:23 GMT)

