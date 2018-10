Visa (NYSE: V) kündigte heute seinen fortgesetzten Einsatz für weniger Stolpersteine und eine Verbesserung der Sicherheit im digitalen Handel an. Dazu soll wiederholt der Entwurf der EMV Secure Remote Commerce (SRC) Spezifikation unterstützt werden.

Das Konzept der EMV SRC Spezifikation bietet ein Fundament für digitale Transaktionen, das für Kunden, Händler und Herausgeber eine einzige digitale Verkaufsplattform darstellt. Dies führt zu einem einheitlichen, bequemen und sicheren Zahlungsweg. EMVCo hat im letzten Jahr aus dem gesamten Zahlungsökosystem Rückmeldungen zu dieser Spezifikation eingeholt. Visa wendet sich nun an Händler, Herausgeber, Einkäufer und sonstige interessierte Teilnehmer, während eines 45-tägigen Zeitfensters Rückmeldungen und Kommentare abzugeben. Nach Abschluss dieser Frist wird EMVCo die abschließende Spezifikation veröffentlichen.

Käufer wandern in zunehmendem Ausmaß auf Internetseiten, Handys und sprachgesteuerte Geräte ab, doch ist ihre Kauferfahrung voller Stolpersteine, da sie Einzelheiten zur Zahlung manuell eingeben müssen. Mit SRC wird das digitale Einkaufen für Kunden einfacher, schneller und sicherer gerade so, als würden sie im Laden einkaufen.

"Heute ist der digitale Handel für Kunden nicht einheitlich und oft mit zahlreichen Stolpersteinen versehen, was dann auch zu einem schweren Übergang für die Händler führt", sagte TS Anil, Global Head of Payment Products and Platforms bei Visa. "Die Spezifikation von EMVCo wird zum Fundament für die Evolution digitaler Zahlungen, was bei digitalen und IoT-Zahlungen weit in die Zukunft einfache Prozesse sicherstellen wird."

Mit der Entwicklung einer Zahlungsweise nach Standard unterstützt Visa ein zuverlässiges Vorgehen nach den Schlüsselprinzipien der Wahl, damit Vertraulichkeit und Sicherheit über das gesamte Ökosystem der Zahlungen hinweg aufrechterhalten bleiben. Die Standardisierung trägt auch zur Straffung digitaler Zahlungen bei, wodurch sie stimmiger und mit weniger Stolpersteinen ablaufen, die oft zur Frustration von Kunden und zum Abbruch des Einkaufs führen.

"Die Gründe für Standards im digitalen Handel waren nie zuvor gewichtiger. Gerade jetzt, da der physische Verkaufsplatz von den weltweiten, interoperablen Standards profitierte, erwarten wir, dass SRC für die Bereiche eCommerce, mCommerce und IoT-Kanäle ähnliche Erfolge bringt", setzt Anil fort. "Visa hat sich auch an der W3C Payment Working Group mit dem Ziel beteiligt, in der Browser-basierten Umgebung sichere und einfache Zahlungsmöglichkeiten auf Kartenbasis sicherzustellen und zu gewährleisten, dass zwischen den SRC und W3C Spezifikationen Interoperabilität für Zahlungsanträge besteht."

Mit Implementierung von SRC wird Visa die Erfassung von Zahlungsdaten von Kunden vereinfachen und sie mit dem neu erweiterten Visa Token Service sichern. Gemeinsam bilden sie das Fundament für die branchenbeste digitale Zahlungserfahrung von Visa. Dabei werden die Sicherheit und Einfachheit für Kunden verbessert, die immer mehr über Mobilgeräte, mobile Apps und online bei den eCommerce-Händlern einkaufen.

Als Teil dieser Entwicklung wird sich Visa Checkout mit seinen mehr als 40 Millionen Kundenkonten, 350 000 Händlern und 1600 Finanzinstitutionen in 26 weltweiten Märkten auf die neue EMV SRC Spezifikation, die ab Mitte 2019 eingeführt wird, vorbereiten und damit teilnehmende Kartenmarken, einschließlich Visa, Mastercard und American Express unterstützen.

