FRANKFURT (Dow Jones)--Der spanische Stromkonzern Iberdrola hat im dritten Quartal 2018 bei einem prozentual zweistelligen Umsatzwachstum eine deutlich bessere operative Entwicklung verzeichnet. Das Nettoergebnis rutschte allerdings ab. Der Grund war eine hohe Vergleichbasis im Vorjahresquartal, als die Spanier eine Dividende im Zusammenhang mit der Fusion des Siemens-Windgeschäfts mit dem spanischen Wettbewerber Gamesa eingestrichen haben. Iberdrola hielt damals einen Anteil von 20 Prozent an Gamesa. Unter dem Strich fiel der Gewinn auf 1,02 von vorher 1,09 Milliarden Euro.

Der Konzernumsatz erhöhte sich in dem vergangenen Jahresviertel um 24 Prozent auf 8,70 Milliarden Euro. Das EBITDA legte um 34 Prozent auf 2,28 Milliarden Euro zu und übertraf damit die Analystenprognose von 2,24 Milliarden Euro. Iberdrola erklärte, alle Geschäftsbereiche hätten ein Gewinnwachstum verzeichnet. Am stärksten sei der Ergebnissprung mit 38 Prozent in den ersten neun Monaten im Bereich der Erneuerbaren Energien ausgefallen.

October 24, 2018 03:53 ET (07:53 GMT)

