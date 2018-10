Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Daimler von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel bei 68 Euro belassen. Die Aktie des Autobauers sei nach der zurückliegenden Kursflaute mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,8 so niedrig wie noch nie bewertet, schreibt Analyst Fraser Hill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts. Zudem liege die Dividendenrendite bei 7,1 Prozent, wobei Renditen von über 6,2 Prozent in der Vergangenheit zuverlässig zu einer überdurchschnittlichen Entwicklung geführt hätten. 2019 sollte das Unternehmen von drei Markteinführungen von SUVs profitieren./mf/la Datum der Analyse: 24.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-10-24/10:22

ISIN: DE0007100000