Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich im Oktober weiter verschlechtert und den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht. Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex fiel um 1,4 Punkte auf 52,7 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in London mitteilte. Dies ist der zweite Rückgang in Folge. Volkswirte wurden vom Ausmaß des Rückgangs überrascht. Sie hatten nur einen leichten Dämpfer auf 53,9 Punkte erwartet.

Noch tiefer war der Stimmungsindikator laut Markit zuletzt vor 25 Monaten. Trotz des erneuten Dämpfers signalisiert er aber weiter ein wirtschaftliches Wachstum, da er über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt.

Belastet wurde der Konjunkturindikator für die Eurozone durch Stimmungsdämpfer in der Industrie und im Bereich Dienstleistungen. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft des Währungsraums, gab es im Oktober laut Markit einen deutlichen Stimmungsrückgang in beiden Wirtschaftsbereichen./jkr/bgf/jha/

