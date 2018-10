Der Immobilien-Entwickler Eyemaxx Real Estate AG realisiert gemeinsam mit dem Partner Blue Ocean RE GmbH, einem in Hamburg ansässigen Projektentwickler, ein weiteres Hotel- und Serviced-Apartment-Projekt im Gesamtvolumen von gut 22 Mio. Euro. Der Kaufvertrag für die Übernahme eines ca. 2.600 Quadratmeter großen Grundstücks in Hamburg, auf dem das Objekt errichtet werden soll, wurde nun unterzeichnet. Somit verstärkt Eyemaxx eigenen Angaben zufolge wie geplant die Aktivitäten in diesem wachstumsstarken Immobiliensegment und baut die Projektpipeline auf nunmehr rund 910 Mio. Euro aus. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Pipeline mit diesem neuen attraktiven Projekt in Hamburg erweitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...