Gründung einer Partnerschaft, um anhand von gemeinsamen Kapazitäten neue Geschäftschancen auf dem globalen Markt zu erkunden

Die NEC Corporation (NEC) (TOKIO: 6701) und Samsung Electronics Co., Ltd., haben heute eine Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen gemeinsame Anstrengungen zur Stärkung des zukünftigen Geschäftsportfolios unternommen werden sollen, wozu u. a. 5G gehört.

Die Partnerschaft dient einer Zusammenführung der besten Technologien und Kompetenzen im 5G-Bereich dank der Führungsrolle von NEC und Samsung bei 5G- und IT-Lösungen. Sie bietet Mobilfunkbetreibern flexible, regionsspezifische 5G-Lösungen mit individuellen Dienstleistungen, die den Anforderungen der Betreiber auf effiziente Weise gerecht werden.

Da 5G bisher unbekannte Dienstleistungen und Geschäftsmodelle ermöglichen wird, ist es unvermeidlich, dass Mobilfunkbetreiber nach individuellen Lösungen und einer flexiblen Netzwerkarchitektur verlangen werden. Dank dieser Partnerschaft werden beide Unternehmen diesen zunehmenden Anforderungen auf wirksame Weise genügen können, indem die besten Kräfte und Fähigkeiten von beiden Seiten dafür abgestellt werden.

"Die Entwicklung von 5G auf standardisierter Grundlage wird zur Beschleunigung eines geschäftlichen Wandels in sämtlichen globalen Märkten beitragen", sagte Atsuo Kawamura, Executive Vice President und Präsident der Geschäftseinheit für Netzwerkdienste bei der NEC Corporation. "Angesichts der kurz bevorstehenden Vermarktung von 5G sind wir zuversichtlich, dass diese Partnerschaft mit Samsung unsere Stellung als führendes Unternehmen im Bereich 5G weiter festigen wird."

"5G wird Potenzial freisetzen, neue Werte schaffen und die Grenzen der heutigen Technologien erweitern", sagte Youngky Kim, Präsident und Leiter des Netzwerkgeschäfts bei Samsung Electronics. "Wir freuen uns über die Bekanntgabe unserer gemeinsamen Bemühungen mit NEC zur Erweiterung eines durchgehenden 5G-Lösungsportfolios für das beste Anwendererlebnis."

Samsung hat bereits Erfolge in der kommerziellen Anwendung von 5G-Diensten in den USA verzeichnet und wurde zudem von einem der größten koreanischen Betreiber als 5G-Anbieter ausgewählt. In Kombination mit der Fachkompetenz von NEC im Bereich von IT-Lösungen unter Nutzung der unternehmenseigenen Telekommunikationstechnologie (einschließlich 5G) werden beide Unternehmen neue Geschäftschancen auf dem globalen Markt erkunden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181024005354/de/

Contacts:

Pressekontakt:

NEC Corporation

Joseph Jasper

j-jasper@ax.jp.nec.com