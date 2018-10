Daimler will mit dem chinesischen Autobauer Geely in der Volksrepublik einen Fahrtenvermittler starten, für den die Mercedes-Modelle S-Klasse, E-Klasse und der Transporter der V-Klasse eingesetzt werden sollen.

Der Autobauer Daimler und sein Großaktionär Geely streben eine erste Zusammenarbeit an. In der Heimat des chinesischen Autobauers wollen die Unternehmen mit einem Luxus-Fahrtenvermittler in mehreren Städten den Platzhirsch Didi Chuxing angreifen. Dazu soll ein Gemeinschaftsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...