Die Commerzbank hat die Einstufung für DWS nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn sei besser als erwartet ausgefallen und habe vor allem von niedrigeren Kosten profitiert, schrieb Analyst Christoph Blieffert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Fondsgesellschaft sei dabei, 20 bis 30 Prozent des mittelfristigen Kostensenkungsziels in diesem Jahr zu erreichen. Eine Grund zum Kauf der Aktie gebe es angesichts des sich verschlechternden Marktumfeldes und dem Weggang wichtiger Mitarbeiter aber nicht./mf/mis Datum der Analyse: 24.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-10-24/12:10

ISIN: DE000DWS1007