Die Commerzbank hat die Einstufung für Rational vor Quartalszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 612 Euro belassen. Die Zahlen dürften von nachlassender Wachstumsdynamik zeugen, nachdem das Vorquartal noch von einem größeren Auftrag aus den USA beflügelt worden sei, schrieb Analyst Stephan Klepp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Künftige höhere Investitionen und niedrigere Gewinnmargen seien noch nicht in den Markterwartungen enthalten, was entsprechende Anpassungen nach sich ziehen dürfte./mf/mis Datum der Analyse: 24.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-10-24/12:12

ISIN: DE0007010803