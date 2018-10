Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach den vorläufigen Zahlen von 52 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die schwache Nachfrage aus der Automobilindustrie habe bei dem Schmierstoffhersteller Spuren hinterlassen, was sich in den schlechter als erwarteten Zahlen zu den ersten neun Monaten widerspiegele, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entsprechend seien die Schätzungen und das Kursziel gesenkt worden. Derzeit seien keine Impulse absehbar, die der Aktie zu merklichem Auftrieb verhelfen könnten./mf/tih Datum der Analyse: 24.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005790430