Das Analysehaus Warburg Research hat Sartorius nach den Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 141 auf 145 Euro angehoben. Die Zahlen des Biotechnologieunternehmens für das dritte Quartals seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In einem möglichen zyklischen Abschwung biete die Aktie nach der jüngsten Korrektur defensive Qualitäten angesichts der starken langfristigen Wachstumstreiber./mf/tih Datum der Analyse: 24.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

