Die Credit Suisse hat das Kursziel für Renault nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 81 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der französische Autobauer habe erneut enttäuscht und sowohl die Prognose der Schweizer Bank als auch die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aktien recht günstig bewertet, so dass das Abwärtsrisiko begrenzt sei./la/tih Datum der Analyse: 24.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-10-24/12:56

ISIN: FR0000131906