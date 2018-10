Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,00 Euro belassen. Die Resultate hätten vollends den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Olly Jeffery in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Iberdrolas operatives Ergebnis habe sich im Vergleich zum Vorjahr bedeutend verbessert. Dies sei am Markt jedoch schon so erwartet worden./elm/tih Datum der Analyse: 24.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-10-24/13:08

ISIN: ES0144580Y14