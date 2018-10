Opanga Networks konzentriert sich auf die Optimierung von 5G-Anwendungen, welche die Leistungsfähigkeit der Investitionsausgaben von Mobilfunkbetreibern bedrohen

Während die Aufregung im Hinblick auf die bevorstehenden 5G-Anwendungen im Wochentakt zunimmt, wappnet sich Opanga Networks dafür, dass der entsprechende Datenbedarf das verfügbare Spektrum überschreiten wird. Da der Erfolg von 5G von Umsatzsteigerungen bei neuen Anwendungen in den Bereichen virtuelle/erweiterte Realität, Videos mit ultrahoher Auflösung, drahtlose Standleitungen und Fahrzeuge mit Internetzugang abhängt, beschäftigen sich Technologieexperten und Innovatoren bei OTT-Unternehmen rund um die Welt mit der Herstellung von Anwendungen für Umsatzwachstum im Mobilfunkbereich ohne Berücksichtigung des damit verbundenen Datenbedarfs.

In 4G-Netzwerken können etwa drei Prozent der Datenverbindungen bis zu 70 Prozent des Datenverkehrs ausmachen, weil datenintensive Streaming-Video-Dienste 20.000-mal mehr Bandbreite benötigen als Dienste auf Textbasis. Neue Anwendungen und Dienste in 5G-Netzwerken werden dieses Verhältnis noch verschärfen, indem die Datenströme von 4G Elephant Flows zu 5G Mega Elephant Flows gesteigert werden.

"Wenn diese neuen Anwendungen und Dienste auf 5G-Mobilfunknetzwerken angeboten werden, wird es zu einer massiven Steigerung des Datenvolumens kommen", meint Dave Gibbons, CEO von Opanga Networks. "Bereits in 4G-Netzwerken benötigen Streaming-Video-Anwendungen wie YouTube zwischen 1 und 3 MBit/s, und die Betreiber haben echt damit zu kämpfen. Die neuen 5G-Anwendungen werden 10 bis 50 MBit/s oder noch mehr benötigen, weshalb wir sie als Mega Elephant Flows bezeichnen. Eine Optimierung dieser Anwendungen über die Funkinfrastruktur wird absolut unerlässlich sein und nicht einfach nur ‚nett' sein."

Das Frequenzspektrum für 5G wird rund um die Welt versteigert, und etliche Länder wie etwa Finnland haben damit begonnen, Mid-Tier-Spektrumlizenzen für Netzwerkbetreiber auszustellen. Einige Märkte befinden sich noch in der 5G-Anfangsphase und haben das Frequenzspektrum für künftige Versteigerungen noch nicht festgelegt, sodass noch keine 5G-Baupläne vorliegen.

"In den meisten Märkten rund um die Welt kann ein Betreiber mit dem Mid-Tier-Spektrum seinen Bestand verdoppeln oder eventuell verdreifachen", so Gibbons. "Doch diese neuen Anwendungen werden den Datenverkehr locker um das 10- oder 20-Fache steigern. Entscheidend ist, dass die Betreiber an zentraler Stelle in ihrem Netzwerk über eine analytische Software verfügen, mit der die Bereitstellung von Diensten über 5G-Mobilfunkzellen optimiert werden kann. Die gute Nachricht ist, dass die Herausforderung durch diese Elephant Flows eine Herausforderung im Bereich der digitalen Kommunikation darstellt, und wenn man Netzwerkanalytik mit einer ‚Big Software'-Mentalität verbindet, kann man Problemen mit Mega Elephant Flows ziemlich sicher entgegenwirken."

Opanga hat seine 4G-Software für maschinelles Lernen bei 25 Betreibern rund um die Welt unter Beweis gestellt. Das Unternehmen gestaltet seine Lösungen im Hinblick auf die kommenden 5G-Netzwerke und Branchenführer im Bereich des Kernnetzes wie Cisco entwickeln den zugrunde liegenden 5G-Kernbereich so, dass Technologien wie jene von Opanga eine Verdichtung auf Softwarebasis in großem Stil erreichen können.

Über Opanga Networks

Opanga Networks ist ein Softwareunternehmen, das die Netzverdichtung durch innovative Techniken für maschinelles Lernen im Kernnetz erreicht, um dadurch virtuelle Kapazitäten zu schaffen und Investitionsausgaben zu reduzieren. Opanga ist das erste Unternehmen, das Lösungen einführt, die den negativen Auswirkungen von Elephant Flows auf die Netzwerkleistung entgegenwirken, ohne die Videoerfahrung zu schmälern, und Netzwerk-Upgrades im Kernnetz bereitstellt, die keine zusätzliche Hardwarekapazität erfordern. Opanga bietet die einzige RAN-Verdichtungslösung, die innerhalb weniger Stunden netzwerkweit eingesetzt werden kann.

