Handelskonflikte, Brexit- und Italiensorgen sind derzeit die Stimmungskiller der deutschen Wirtschaft. Die Gefahr einer großen Pleitewelle sehen Insolvenzexperten dennoch nicht.

Die Zeichen stehen auf Sturm: Der Dax markiert den tiefsten Stand seit knapp zwei Jahren. Zahlreiche Unternehmen mussten zuletzt ihre Gewinn- und Umsatzprognosen revidieren und globale Handelskonflikte beherrschen die Schlagzeilen. Der Brexit und die angesichts italienischer Verschuldungspläne neu entflammte Sorge um die Eurozone schüren Rezessionsängste. Nicht zuletzt dürften die Zinsen in den kommenden Jahren zumindest leicht steigen und damit die Zeit extrem billigen Geldes beenden.

Sind die goldenen Zeiten für die deutsche Wirtschaft damit vorbei? Droht 2019 gar eine große Pleitewelle?

Insolvenzexperten sind skeptisch. Für das kommende Jahr erwarte er keinen dramatischen Anstieg an Unternehmenshavarien, sagt Hans Joachim Weidtmann, der sich als "Head of Intensive Care" um die Krisenkandidaten der Commerzbank kümmert. Statt eines Flächenbrands rechnet der Experte mit einem punktuellen Anstieg der Insolvenzzahlen, vor allem in jenen Branchen, die unter Überkapazitäten und strukturellen Veränderungen leiden.

Der Neu-Ulmer Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz,

