Weil sich die Herkunft von digitalen Münzen im Netz verschleiern lässt, sind sie für Kriminelle attraktiv. Doch statt sie plump von Nutzerkonten zu klauen, gelangen sie mittlerweile raffinierter an das Digitalgeld.

2017 sorgte die Erpressungssoftware Locky weltweit für Aufsehen. Damit verschlüsselten Kriminelle die Daten von Unternehmen und Privatpersonen. Zur Freigabe der Daten forderten sie Bitcoins als Lösegeld. 25 Millionen Dollar sollen so in den vergangenen beiden Jahren weltweit erpresst worden sein.

Nur ein Jahr später scheinen solche offensichtlichen Erpressungsversuche für die Online-Kriminellen an Bedeutung verloren zu haben. Eine Studie der Sicherheitsfirma Kaspersky zeigt, dass sie sich auf subtilere Angriffe fokussiert haben - die noch lukrativer sein dürften.

Dass die Kriminellen auf eine neue Strategie umschwenken, liegt jedoch nicht nur an der Aussicht auf höhere Beute. Weltweit verschärfen Aufsichtsbehörden die Anforderungen für Dienstleister und Finanzinstitute. Sie wollen die Identität der Kunden prüfen und nachweisen, dass deren Gelder aus legalen Quellen stammen. So will die Financial Action Task Force, eine Regierungsorganisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, eine weltweit einheitliche Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML) auch für Kryptowährungen durchsetzen. Noch im Oktober könnte ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch liegen, hatte die "Financial Times" vor ein paar Wochen berichtet.

Denn bislang lassen sich Geldbörsen für die digitalen Münzen in vielen Ländern noch ohne Identitätsprüfungen, wie bei einem Bankkonto üblich, eröffnen. Das gleiche gilt für Konten der Börsenplätze für Kryptowährungen. Deutschland ist eine Ausnahme, hier müssen Betreiber solcher Handelsplätze, wie etwa der Anbieter Bitcoin.de, die Identität der Kunden bereits überprüfen.

Die Analysten der Kryptowährungs-Sicherheitsfirma CipherTrace haben in einer Untersuchung herausgefunden, dass Kriminelle ihre Bitcoins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...