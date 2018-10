Hamburg (ots) -



Während es bei anderen Konten Gebührenerhöhungen gibt, bleiben die HaspaJoker-Girokonten unverändert günstig. Und sie bieten etwas, was nur wenige Konten, die sich "Premium", "Komfort" oder ähnlich nennen, wirklich halten: echte Mehrwerte. Das stellen unabhängige Tester immer wieder fest. Aufgrund der vielfältigen Leistungen ist der HaspaJoker der Hamburger Sparkasse Europas erfolgreichstes Mehrwertbanking-Programm und liegt bei Tests meist ganz vorn.



"Deutliche Leistungsunterschiede" stellten die unabhängigen Prüfer des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) bei einem bundesweiten Test von Mehrwertkonten fest, den sie im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv gemacht hatten. "Testsieger ist die Hamburger Sparkasse mit den Mehrwertkonten HaspaJoker premium und HaspaJoker comfort. Die Konten bieten den mit Abstand größten Leistungsumfang an Mehrwertservices, beispielsweise zahlreiche Ermäßigungen im Bereich Veranstaltungen, Shopping und Gastronomie. In der Kategorie Reise fällt die Rückvergütung am höchsten aus (7,0 Prozent)", urteilte das Institut. Kein Wunder, denn bei mehr als 200 Vorteilen des HaspaJoker kann keiner mithalten.



Bereits im vergangenen Jahr hatte das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) Girokonto-Konditionen von elf Filialbanken in Hamburg untersucht und dabei auch die Service-und Leistungsangebote für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. Testsieger bei Studenten, Senioren und Familien - und damit auch Gesamtsieger - war die Hamburger Sparkasse mit ihren Girokonten HaspaJoker unicus, smart und comfort.



Manche Verbraucher schauen beim Bankenvergleich nur auf die Kontoführungsgebühren. Doch was kostenlos aussieht, entpuppt sich oft als Mogelpackung, weil zusätzliche Gebühren erhoben werden (z. B. für Kontoauszüge, Abhebungen, Girokarte). Beim HaspaJoker hingegen ist die Kontoführung inklusive. Hinzu kommen viele Vorteile wie Schlüsselfund-Service, Kartenschutz und Rabatte bei zahlreichen Partnern. So kann man schnell mehr sparen als das Konto kostet. Beispiel: Eine Familie mit zwei Kindern, die über den HaspaJoker Reise-Shop Urlaub im Wert von 2.000 Euro bucht, einmal Hagenbeck besucht und fünfmal ins CinemaxX-Kino geht, spart mit dem HaspaJoker comfort 168 Euro. Das allein ist bereits deutlich mehr als das Konto kostet.



