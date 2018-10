Hannover (ots) - Gutes Neugeschäft für die LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover (LBS Nord): In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres schloss die LBS Nord 59.877 Verträge mit einem Volumen von 2,74 Milliarden Euro ab. Die Bausparsumme bei den Neuabschlüssen nahm damit um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu.



Den Erfolg im Neugeschäft führt LBS-Chef Dr. Rüdiger Kamp vor allem auf die in diesem Jahr gestartete Vertriebsoffensive zurück. So habe die LBS Nord unter anderem eine neue Tarifgeneration eingeführt, bei der die Darlehenszinsen deutlich gesenkt wurden.



"Für unsere Kunden ist es jetzt noch vorteilhafter geworden, sich mit unseren neuen Tarifen das niedrige Zinsniveau zu sichern", erklärt Dr. Kamp. "Und das macht sich auch bei den Abschlüssen bemerkbar: Es werden deutlich mehr Verträge mit höheren Bausparsummen abgeschlossen, bei denen die spätere Finanzierung von Wohneigentum im Mittelpunkt steht."



Die durchschnittliche Bausparsumme bei den Neuverträgen der LBS Nord stieg im dritten Quartal auf 45.700 Euro und lag damit um 26,6 Prozent über dem Vorjahreswert.



Im Finanzierungsgeschäft erzielte die LBS Nord ebenfalls gute Ergebnisse. Das betraf insbesondere die Vermittlung von Kombikrediten: Das Institut bewilligte bis Ende September bei den Vor- und Zwischenfinanzierungen eine Darlehenssumme von 355,3 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Einschließlich der Vermittlung von Sparkassenkrediten schloss die LBS Nord bis Ende des dritten Quartals mit ihren Kunden Darlehen in Höhe von 554,2 Millionen Euro ab.



"Die Nachfrage nach Immobilien ist aufgrund der günstigen Zinssituation nach wie vor enorm hoch. Viele Kunden wollen diese Gelegenheit nutzen und jetzt den Wunsch nach den eigenen vier Wänden verwirklichen. Mit unseren Sofortdarlehen können wir ihnen dabei bis zu 33 Jahre Zinssicherheit bieten", betont Dr. Kamp.



Auch die LBS Immobilien GmbH NordWest (LBSi NordWest) profitierte von der anhaltend starken Immobiliennachfrage. Die Tochtergesellschaft der LBS Nord und der LBS West vermittelte bis Ende September gemeinsam mit ihren Sparkassenpartnern in Niedersachsen und Berlin insgesamt 2.275 Häuser, Wohnungen und Grundstücke mit einem Kaufwert von 435,3 Millionen Euro. Das Kaufwertvolumen wuchs damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 30,6 Prozent.



