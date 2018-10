Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: ISIN SE 0006027546) gibt bekannt, dass sie mit dem internationalen Ölhändler Netoil, Inc. eine Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen Euro und Tokenization-Deal für sein Öllieferungsnetz im Mittleren Osten, vereinbart hat. "Für Stockholm IT Ventures ist dies ein sehr erfolgreicher Tag", sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures AB. "Darauf haben wir schon sehr lange hingearbeitet und die harte Arbeit hat endlich Früchte getragen. Wir freuen uns, die Technologie hinter dem ersten Öl-Tokenization-Projekt seiner Art voranzutreiben und die Vorteile der Blockchain-Technologie zu nutzen um ein traditionelles Geschäft wie der Ölhandel zu verändern." Unter den Bedingungen der Transaktion wird Stockholm IT Ventures AB eine Unternehmensanleihe mit einem Nennwert von 300 Millionen Euro, die durch das bestehende Öl- und Gasproduktionsgeschäft abgesichert ist, in Token "verbriefen". Die in Token zerlegte Anleihe dient dazu, eine Zahlungsplattform zwischen verschiedenen Ländern im Nahen Osten, in denen Netoil tätig ist, zu schaffen. Dies ermöglicht es dem Erdöl-Unternehmen in verschiedenen Ländern, Zahlungs- und Lieferprobleme in Minuten statt Tagen zu lösen, in dem es einen gemeinsamen Token schafft, mit welchem der Handel und Abwicklung von Öl sichergestellt sind. Stockholm IT Ventures AB hat eine Methode entwickelt, um Hybridanleihen zu schaffen, bei denen die Anleihe an einer traditionellen Börse notiert, aber auch als Token handelbar ist. Die Gesellschaft wird im Rahmen der Einführung von BytemineX auch eine vereinfachte Obligationen-Handelsfazilität einführen, in der sie ihren Mitgliedern die Möglichkeit bieten wird, die Obligationen genauso zu handeln wie jeder andere börsennotierte Token. "Seit ich dem Verwaltungsrat von Stockholm IT Ventures beigetreten bin, haben wir uns die Blockchain-Technologie angesehen, um einige der geschäftlichen Herausforderungen zu lösen, mit denen wir bei Netoil Inc. konfrontiert sind", sagte Roger Tamraz, Vorsitzender des Verwaltungsrates von Stockholm IT Ventures AB und Gründer von Netoil, Inc. "Wir sind der Ansicht, dass dies ein wichtiger erster Schritt ist, um das Ölgeschäft zu verändern. Wir freuen uns, mit Stockholm IT Ventures AB bei diesem Projekt zusammenzuarbeiten und sehen es als ersten Schritt, um das Geschäft von Netoil Inc. zu digitalisieren und das Unternehmen in die Ära der Blockchain-Technologie zu führen." Zudem führt die Stockholm IT Ventures AB eine Kapitalerhöhung in der Grösse von EUR200 Mio. durch, welche von Netoil, Inc. zu einem Preis von EUR0,2899 / Aktie gezeichnet werden. Die Kapitalerhöhung soll den finanziellen Spielraum der Gesellschaft deutlich erhöhen, um so eine Reihe von Akquisitionen und die weitere Expansion von Stockholm IT Ventures zu ermöglichen. Die Gesellschaft wird auch einen Teil der Anleihe zur Aufrechnung der im Jahr 2018 ausgegebenen Aktien im Rahmen der Schuldentilgung verwenden. Damit kann die Gesellschaft Verpflichtungen aus ihrem früheren Geschäft begleichen und somit den Wert des Unternehmens je Aktie drastisch erhöhen und die Kapitalstruktur der Gesellschaft konsolidieren. Unter der Berücksichtigung der vollständigen Verwässerung wird erwartet, dass das rechnerische Grundkapital für alle emittierten Aktien ca. EUR0,123 pro Aktie beträgt. Die Gesellschaft hat den Prozess zur Zulassung weiterer Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Geregelter Markt) eingeleitet. Die Tokenisierung von Vermögenswerten war in letzter Zeit ein wichtiges Thema, da sie die Verwaltungskosten durch die Digitalisierung erheblich reduzieren, die Transparenz und Liquidität (und damit die Vermögenswerte) erhöhen und für über 1,7 Milliarden Menschen ohne Bankverbindung neue Märkte und Produkt erschliessen können. Die Technologie der Tokenisierung wird von Branchenexperten als eine der "Killer-Apps" der Blockchain insgesamt gesehen, mit erwarteten 1 Billion Euro an Assets, die in den nächsten 12 bis 18 Monaten in Token umgesetzt werden sollen. Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf saubere und effiziente kostengünstige Kryptowährung, Produktion und damit verbundene FinTech- und Blockchain-Technologien. Für weitere Informationen besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Einzelheiten zum Bytemine (BYTM) Token und White Paper des Unternehmens finden Sie unter www.bytemine.io. Medien Kontakt: Stockholm IT Ventures AB, Anthony Norman, media@stockholmit.co 24.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Nybrokajen 7 111 48 Stockholm Schweden Telefon: +46 10 138 86 44 Fax: +46 85 010 9480 E-Mail: info@stockholmit.co Internet: www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 WKN: A116BG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange