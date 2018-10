Der Vorstandsvorsitzende fokussiert sich heute auf den Vorsteuergewinn des dritten Quartals in Höhe von 506 Millionen Euro, dies sei "ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg zu einer nachhaltig profitablen Bank". Man habe die Kosten im Griff und verfüge über das Kapital, "um wieder wachsen zu können".



Der Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum fällt allerdings negativ aus, damals blieben vor Steuern 933 Millionen Euro übrig. Ähnliches gilt für den Neunmonatszeitraum, den man 2017 mit 2,6 Milliarden Euro vor Steuern abschließen konnte, in diesem Jahr war es rund eine Milliarde Euro weniger.



Während die Erträge der ersten drei Quartale um 5 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro zurückgingen, sanken die bereinigten Kosten auf 17,4 Milliarden Euro (- 1 Prozent). In den ersten neun Monaten wurde die Zahl der Vollzeitstellen um rund 2.800 reduziert, bis Ende 2019 sollen es "deutlich unter 90.000" sein.



Die Aktie der Deutschen Bank gibt heute im frühen Xetra-Handel rund 2,5 Prozent nach. Das bisherige Jahreshoch (16,21 Euro) wurde am 21. Januar markiert, Ende Juni kostete das Papier kurzzeitig nur 8,78 Euro.



Helmut Gellermann / Bernecker Tagesdienst