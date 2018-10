Las Vegas (ots/PRNewswire) - Die Blockchain Elixxir (https://elixxir.io/), die im Laufe der Consensus Singapore von dem legendären Kryptographen David Chaum eingeführt worden war, gab strategische Investitionen wichtiger Akteure der Blockchain-Branche bekannt



David Chaum wird am Dienstag, den 23. Oktober von 9:00 bis 9:30 Uhr PST auf der Money 20/20 sein und dort im Panel "Privacy in the Digital Age" (https://money2020us2018.sched.com/event/FHd7/privacy-in -the-digital-age) zusammen mit Charlie Lee, dem Gründer von Litecoin, und David Bailey, dem Gründer von BTC Media, sprechen. Chaum persönlich wird diese Ankündigung zu einem späteren Zeitpunkt ausführen können.



Die Investitionen erfolgen nach Jahren des Entwurfs der Plattformarchitektur im "Stealth-Modus" seit 2015, wobei die Entwicklung des Projekts Elixxir selbst auf den Beginn des Jahres 2016 zurückgeht. Die Förderung erfolgt durch führende Akteure in Asien und den Vereinigten Staaten, die eine gemeinsame Vision einer Blockchain-Plattform verfolgen, die vertrauliche und sichere Kommunikation heikler Finanzdaten im für die Mainstream-Anpassung benötigten Ausmaß unterstützen kann.



H&D Company Pte Ltd, eine in Singapur ansässige Gesellschaft, und Chris Larsen, ein führender Datenschutzbeauftragter und Mitbegründer von Ripple, traten als Seed-Investoren im Projekt in Erscheinung.



H&D Company Pte Ltd sprach begeistert von seiner Investition: "H&D Company Pte Ltd und Elixxir arbeiten gemeinsam daran, jedem die Möglichkeit zu geben, Vermögen durch die Investition in Produkte zu bilden, die derzeit unerreichbar sind. Wir wertschätzen die Erfahrungen und Innovationen in der Kryptographie von David Chaum und teilen seine Vision, eine lebendigere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen."



Ähnliche Gefühle spiegelte Larsen wider: "David Chaum ist seit fast 40 Jahren ein Verteidiger des Datenschutzes in der digitalen Welt. Ich bin stolz darauf, ein früher Unterstützer von Elixxir zu sein und freue mich darauf zu erleben, wie seine verbraucherorientierte Blockchain Millionen von Menschen im täglichen Leben zur sicheren Nutzung verfügbar werden."



Innerhalb von nur 10 Tagen nach der Einführung von Elixxir meldeten sich über 1.500 interessierte Gruppierungen, die Elixxirs Netzwerkknoten ausführen wollten, während sich 500 Entwickler dafür interessierten, dezentralisierte Anwendungen auf Elixxir zu entwickeln*.



Der Aufbau von Elixxir ermöglicht es, hunderttausende vertraulicher Quantum-resistenter Transaktionen innerhalb von Sekunden durchzuführen. Bis heute hat keine bestehende Blockchain-Plattform diese Dimension je erreicht. Die Blockchain Elixxir arbeitet außerdem mit einem Bruchteil der Energie des Bitcoins und reagiert somit auf Bedenken bezüglich des Energieverbrauchs des Bitcoin-Netzwerks.



Informationen zu dem Gründer von Elixxir, Dr. David Chaum



David Chaum ist ein Multiunternehmer, der zum ersten Mal 1982 als graduierter Student der University of California Berkeley die Idee der Blockchain-Technologie vorstellte. Chaum gilt weithin als Erfinder des digitalen Bargelds, ist ein bekannter Experte in den Bereichen Kryptographie und sichere Wahlsysteme sowie ein führender Verfechter der Blockchain-Technologie. Chaum gründete außerdem die International Association for Cryptologic Research, die Kryptographie-Gruppe am Zentrum für Mathematik und Informatik in Amsterdam, DigiCash (Aussteller der eCash-Cyberbucks und fiat-backed digitalen Währungen in den 90ern), das Voting Systems Institute sowie den Perspectiva Fund.



Informationen zu Elixxir



Es ist die Mission von Elixxir, den Traum der Dezentralisierung wahr werden zu lassen und Menschen dazu zu befähigen, sicher und ihren Erwartungen entsprechend vertraulich Nachrichten zu versenden und Transaktionen zu tätigen. Die Technologie von Elixxir trägt zur technologischen Entwicklung der Menschheit maßgeblich bei und ermöglicht die Freiheit der digitalen Selbstbestimmung.



Sternchen: * Für den Kontext: nach 10 Jahren des Bestehens hat das Bitcoin-Netzwerk rund 10.000 Knoten. (Quelle: https://bitnodes.earn.com/). Das Blockchain-Netzwerk von Elixxir ist nicht mit der Programmiersprache Elixir zu verwechseln. Die beiden sind in keiner Weise miteinander verbunden.