Die Verordnung, wonach das Bundesland, Grünlandflächen in benachteiligen Gebieten für Photovoltaik-Anlagen freigeben will soll auf drei Jahre begrenzt sein. Maximal 50 Megawatt pro Jahr sind im Entwurf vorgesehen, der jedoch noch nicht final beschlossen.Rheinland-Pfalz will von der Länderöffnungsklausel im EEG 2017 Gebrauch machen und zusätzliche Flächen für Photovoltaik-Anlagen freigeben. pv magazine liegt nun der Verordnungsentwurf aus dem Mainzer Umweltministerium vor, wonach in den Ausschreibungen Anlagen mit maximal 50 Megawatt jährlich auf Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten genehmigt ...

