Was haben lahmendes Wirtschaftswachstum, Verschuldung, Demografie und technologische Disruptionen mit Niedrigzinsen zu tun? Adrian Daniel, Fondsmanager bei MainFirst, analysiert die Zusammenhänge und zeigt, wie sich dennoch Rendite generieren lässt.Während in den USA bereits mehrere kleine Zinsanhebungen vorgenommen wurden, bleibt hierzulande abzuwarten, wann sich die Europäische Zentralbank dieser Politikwende anschließen wird. Doch selbst wenn in absehbarer Zeit die Zinsen steigen sollten - der EZB zufolge frühestens ab Sommer 2019 -, dürfte dies nur sehr langsam und behutsam geschehen. Anleger sind also weiterhin gezwungen, sich mit dem Niedrigzinsumfeld auseinanderzusetzen. Denn wie die nachstehende Tabelle illustriert, sind viele Zinssätze und Staatsanleiherenditen in den Industrieländern mittlerweile sogar noch niedriger als während der Finanzkrise.Tabelle: Leitzinssätze und Staatsanleiherenditen. Quelle: MainFirst

