Ab Februar 2019 müssen in der EU rezeptpflichtige Medikamente mit einer eindeutigen Seriennummer versehen sein. Zusätzlich soll ein Originalitätsverschluss Manipulationen vorbeugen. Die Umsetzung dieser Serialisierungs- und Tamper-Evidence-Vorgaben bedeutet für Pharma-Unternehmen einen hohen Aufwand und Eingriffe in sensible Prozesse. Salutas Pharma und LEK, beide als Tochterunternehmen von Sandoz Mitglieder der Novartis-Gruppe, stellten sich diesen Herausforderungen gemeinsam mit Uhlmann: Der Marktführer für Pharma Packaging stattete in einem der größten Projekte seiner Firmengeschichte alle 47 Verpackungsanlagen mit Serialisierungseinheiten aus - und das im Rahmen eines engen Zeitplans.

Ambitionierter Zeitplan für 47 Anlagen

Die Salutas-Standorte Barleben und Osterweddingen zählen zu den modernsten und leistungsfähigsten Pharmaproduktionsstätten Europas. "Rund acht Milliarden Tabletten und Kapseln verlassen jährlich allein unser Werk in Barleben", berichtet Kay Reinhardt, Team Leader Engineering Projects bei Salutas Pharma. Ein Großteil davon ist zum Verkauf innerhalb der EU bestimmt. "Insgesamt sind es in Barleben und Osterweddingen 26 Verpackungsanlagen, die wir entsprechend anpassen mussten."

Zudem plante das polnische Schwesterunternehmen LEK ein ähnlich umfangreiches Projekt. So stieg die Zahl der Linien auf fast 50 an. Eine so hohe Anzahl nahezu identischer Anlagen umzustellen, ist für Maschinenbauer eine große Herausforderung. Hinzu kam, dass der Generika-Hersteller einen äußerst knapp bemessenen ...

