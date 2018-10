Mit mittlerweile 90 Mitarbeitern leistet das Unternehmen einen großen Beitrag zur enormen Fertigungstiefe der Gerhard Schubert GmbH - dem Marktführer für Toploading-Verpackungsmaschinen aus Crailsheim. Im Anschluss an sein 50. Dienstjubiläum am 1. September 2018 legte Manfred Grieser seine Verantwortung als Geschäftsführer in die Hände des neuen Führungstrios, das die Wachstumsziele von Schubert Fertigungstechnik weiterverfolgen wird.

Generationswechsel an der Spitze

Die drei neuen Führungskräfte bilden mit ihren unterschiedlichen Hintergründen ein starkes Team. Der gelernte Zerspanungsmechaniker, Industriemeister Metall und geprüfte technische Betriebswirt, Bernd Fuchs (47), verfügt über 30 Jahre Betriebszugehörigkeit bei Schubert Fertigungstechnik. Seit 2017 ist er Technischer Leiter und leitet künftig die Bereiche Produktion, Qualitätssicherung, Programmierung und Ausbildung. Zum 1.10.2018 hat er zusätzlich Prokura erhalten. Jens Grieser (37), gelernter Industriemechaniker und studierter Diplom-Ingenieur, wird als Geschäftsführer die Bereiche Technischer Vertrieb und Einkauf verantworten. Er greift auf Erfahrungen in der Entwicklung bei Voith und im Vertrieb bei SteamDrive zurück. Marc Grieser (32) absolvierte sein duales Studium bei der WMF Group, wo er unter anderem im Marketing und später ...

