Nevada ist einer der Hot Spots für Goldminer. Nun meldeten in kurzem Abstand Coeur Mining und Corvus Gold den Zukauf von weiteren Ländereien, was zu interessantes Überlegungen von Investoren führen dürfte.

Corvus verbindet Bullfrog-Vorkommen

Corvus Gold (3,04 CAD | 2,03 Euro; CA2210131058) besitzt mit dem Doppelprojekt Mother Lode / Northern Bullfrog eines der interessantesten Gold-Vorkommen Nevadas. Dort verfügt man bereits über eine Gesamt-Ressource mit 3,59 Mio. Unzen Gold, davon 2,92 Mio. Unzen in der höherwertigen Kategorie "measured & indicated" (mehr hier). Das Unternehmen gilt als Übernahmekandidat, weshalb sich die Aktie seit Jahresanfang schon grob verdoppeln konnte. Dennoch treibt der Explorer seine Projekte mit Verve voran. In der vergangenen Woche meldete man sehr gute Bohrergebnisse für sein Mother Lode-Projekt (mehr hier). Nun teilte Corvus mit, dass man sein Landpaket deutlich erweitern konnte (siehe Karte unten). So kaufte man rund 15,2 Quadratkilometer Land für das Northern Bullfrog-Projekt hinzu, eine Erweiterung um stattliche 14%. Die neuen Ländereien liegen in einer der Hauptstrukturzonen und verbinden die historische Bullfrog-Mine (gehörte Barrick Gold) mit dem North Bullfrog-Vorkommen. Zudem liegt ...

