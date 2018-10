Leistungsstarke Multi-Region- und Multicloud-Konnektivitätsoptionen für Unternehmen und Carrier



Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport (http://megaport.com/)"), ein weltweit führender Network-as-a-Service (NaaS)-Anbieter, und Orixcom (https://www.orixcom.com/), ein schnell wachsender Betreiber, der Konnektivitätsdienste der nächsten Generation, Cloud und Managed Services für den Nahen Osten und Afrika anbietet, haben eine Partnerschaft angekündigt, um Unternehmen und Carriern mit Standorten im Nahen Osten einen Direktzugang zu führenden Managed Service Providers (MSPs) und Cloud Service Providers (CSPs) zu ermöglichen.



Megaports globales softwaredefiniertes Netzwerk (Software Defined Network, SDN) ermöglicht Orixcom-Kunden den direkten Zugriff auf führende Cloud Service Provider, zu denen AWS, Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform, Oracle Cloud, Alibaba Cloud und Salesforce zählen. Die Kunden können die Verbindung von der Größe her anpassen und so sicherstellen, dass sie Dienstleistungen skalieren und gleichzeitig die Kosten optimieren können. Megaport Cloud Router (MCR) macht virtuelle Routing-Funktionen für bessere Traffic-Kontrolle und Anwendungsfälle wie z.B. Cloud-to-Cloud und virtuelle Points of Presence möglich.



Orixcoms operativer Schwerpunkt liegt im Nahen Osten, eine Region, die sich als bislang sehr herausfordernd für Unternehmen erwiesen hat, die hohe Kapazität und bezahlbare internationale Konnektivität benötigen. Im Zuge der zunehmend an Fahrt aufnehmenden Cloud-Akzeptanz fordern anspruchsvolle CIOs und CTOs sowohl Auswahl als auch Agilität - sie müssen einen Mehrwert schaffen, um die Bedürfnisse ihrer Geschäftskunden zu erfüllen, Kosten einsparen und die Effizienz steigern. Orixcom nutzt seine fundierten Kenntnisse der Region in Kombination mit Technologien und Dienstleistungen der neuesten Generation wie SD-WAN, Cloud-Datenmigration und durchgängige Netzwerktransparenz, um eine Reihe von Managed Solutions anzubieten, die diesen Bedürfnissen gerecht werden.



- Multi-Cloud-Konnektivität über eine einzige Plattform - On-demand Pay-as-you-go-Konnektivität, die in 59 Sekunden oder weniger bereitgestellt wird - Globales Ökosystem mit über 300 Service-Providern, darunter die weltweit führenden CSPs - Konnektivität zu mehr als 230 Rechenzentren weltweit zur Unterstützung von Hybrid-Cloud und IT-Backbone - Verbindungsmanagement in Fast-Echtzeit von überall her und jederzeit über API oder webbasiertes Portal - Cloud-to-Cloud-Konnektivität mit Megaport Cloud Router - Direkte Cloud-Konnektivität unterstützt konsistente Leistung und verbesserte Sicherheit - Wichtige Cloud-Anbieter erweitern 2018 und 2019 ihre Services im Nahen Osten - Multiple Zugangsmöglichkeiten einschließlich Cross Connect, Layer 2 Ethernet, MPLS, und SD-WAN



"Die Cloud Service Provider engagieren sich gerade mit größeren Investitionen in den VAE und im Nahen Osten, und für Unternehmen ist es von daher wichtig, eine skalierbare und einfache Möglichkeit für die direkte Anbindung zu haben", erklärt Vincent English, CEO von Megaport. "Megaport bietet eine leistungsstarke Plattform, die die Verwaltung der Cloud-Konnektivität vereinfacht, um Multi-Cloud- und Hybrid-Architekturen zu ermöglichen. Unsere SDN-Provisionierung läuft mit Cloud-Geschwindigkeit und macht die Anbindung an Cloud Services weniger komplex, und dies ermöglicht es Unternehmen, geschäftskritische Anwendungen schnell, sicher und zuverlässig bereitzustellen. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Orixcom, um die Reichweite von Cloud-Diensten zu erweitern und die wachsende Nachfrage nach Cloud-Konnektivität im Nahen Osten zu befriedigen".



"Cloud-Technologie transformiert die Welt der Unternehmens-IT - wir müssen die Welt der Unternehmens-Konnektivität transformieren", kommentiert Andrew Grenville, CEO von Orixcom. "Durch die Partnerschaft mit Megaport, dem weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich, treibt Orixcom den Wandel weiter voran, um in der Nahostregion Mehrwert durch Konnektivitätsoptionen zu schaffen. Wir sind hocherfreut, dass mit diesem einen Link zu Megaport in Dubai ab sofort allen Unternehmen und Carriern Hunderte von kommerziell attraktiven Anbindungsoptionen sowohl lokal als auch global zur Verfügung stehen".



Informationen zu Megaport



Megaport ist der weltweit führende Anbieter von elastischen Zusammenschaltdiensten (Elastic Interconnection). Die globale Plattform des Unternehmens ermöglicht es den Kunden, ihr Netzwerk mithilfe von softwaredefiniertem Networking (SDN) schnell mit anderen Diensten im Megaport-Netzwerk zu verbinden. Die Dienste können von Kunden direkt über mobile Geräte, ihre Computer oder Megaports offene API gesteuert werden. Megaport verbindet mehr als 1.100 Kunden über 230 Rechenzentren weltweit. Megaport ist Alibaba Cloud Technology Partner, Oracle Cloud Partner, AWS Technology Partner, AWS Networking Competency Partner, Microsoft Azure ExpressRoute Partner, Google Cloud Interconnect Partner, IBM Direct Link Cloud Exchange-Anbieter, und Salesforce Express Connect Partner.



Megaport, Virtual Cross Connect, VXC, und MegaIX sind eingetragenen Marken von Megaport (Services) Pty Ltd ACN 607 432 646. Mehr zu Megaport finden Sie unter: www.megaport.com.



Informationen zu Orixcom:



Die Nahostregion verdient das Beste an Innovation und Technologie, um ihre sich schnell wandelnden Volkswirtschaften und Unternehmen zu versorgen, und Orixcom setzt Konnektivitätslösungen, Clouds und IP-Netzwerke der neuesten Generation ein, um extrem zuverlässige und kosteneffiziente Services anzubieten. Mit Sitz in Irland und einer regionalen Zentrale in den VAE stellen wir sicher, dass unsere Ressourcen dort sind, wo sie zur Unterstützung unserer Kunden benötigt werden.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.orixcom.com oder senden Sie uns eine E-Mail: info@orixcom.com



