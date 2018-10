Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



SWR Ratgeberformat stärkt Patientenkompetenz, hilft beim Arzt und erklärt, was man selbst tun kann / Folge 2: "Herzprobleme - was nun?", Mo. 29.10., 20:15 Uhr SWR Fernsehen



Herzinfarkt, Herzklappen-Verkalkung, Verengung der Herzkranzgefäße - Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland millionenfach Ursache chronischer Herzleiden und verlaufen jedes Jahr für mehr als 350.000 Menschen tödlich. Oft merken die Betroffenen noch nicht einmal etwas davon - bis es dann zum Herzinfarkt kommt. SWR Gesundheitscoach Dr. med. Lothar Zimmermann begleitet mehrere Patienten und zeigt, mit welchen modernen medizinischen Methoden Chirurgie und Kardiologie dem Herzen helfen, wieder in den Takt zu kommen. "Der Gesundheitscoach: Herzprobleme - was nun?" ist am Montag, 29. Oktober 2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.



Künstliche Herzklappe durch minimalinvasiven Eingriff



Werner Vayhinger kann nicht mehr. Dem 83-Jährigen bleibt auf den letzten Stufen der Treppe schlicht die Luft weg. Seit einem Herzinfarkt vor einem Jahr, arbeitet sein Herz nur noch eingeschränkt, durch die Blutbahnen gelangt weniger Sauerstoff in den Körper. Eine Herzklappe ist in der Folge verkalkt und verengt. Sie muss durch eine künstliche Klappe ersetzt werden. Vayhingers Frau Helena hatte den Ohnmächtigen damals gefunden und auch jetzt begleitet die Galeristin ihren Mann ins Krankenhaus. Die Ärzte versprechen: Nach dem Routineeingriff, der minimalinvasiv, also ohne chirurgisches Vorgehen auskommt, soll Vayhinger wieder durchatmen können.



Mehrstündige Operation unter Vollnarkose



Bei Wolfgang Müller reicht ein minimalinvasiver Eingriff hingegen nicht aus. Der 56-jährige muss sich einer mehrstündigen chirurgischen Operation unter Vollnarkose unterziehen. Seine Aortenklappe im Herz ist so verkalkt, dass nur durch eine Öffnung des Brustkorbs und den Einsatz der Herz-Lungenmaschine eine neue künstliche Herzklappe eingesetzt werden kann. Und auch Thore Friesinger hat einen solchen Eingriff hinter sich. So schnell wie der 54-jährige Unternehmer anfangs dachte, war er nach der Operation dann aber doch nicht wieder einsatzfähig.



Mit Stents die Blutversorgung wiederherstellen



Kurt Krugmann hatte Glück im Unglück - bei einer Routineuntersuchung stellten die Ärzte fest, dass zwei Herzkranzgefäße lebensgefährlich verengt sind. So genannte Stents, kleine Röhren, sollen die Blutbahnen, die das Herz selbst mit Blut versorgen, wieder durchgängig machen. Auch diese Röhrchen werden minimalinvasiv über die Blutbahnen an ihren Platz gebracht.



Ratgeberformat vor Ort



Die achtteilige Reihe "Der Gesundheitscoach" hilft Patienten dort, wo sie normalerweise alleine durchmüssen: in den Sprechzimmern und Untersuchungsräumen von Krankenhäusern. Dr. Lothar Zimmermann macht den eindrucksvollen medizinischen Apparat nahbar, stärkt Patientenkompetenz und Dialogfähigkeit der Zuschauer. Der Gesundheitscoach erklärt anschaulich Krankheitsverläufe, Behandlungsmöglichkeiten und was man selbst tun kann. Dabei greift er sowohl auf Beispiele aus dem Alltag zurück, als auch auf aufwändige 3D-Animationen, die ausgehend vom Patientenfall in den Körper hineinsehen lassen. So werden Behandlungsschritte und Heilungschancen leicht verständlich deutlich.



Sendung: "Der Gesundheitscoach", achtteilige Reihe ab 22. Oktober 2018 montags, 20:15 Uhr Folge 2 "Herzprobleme - was nun?", 29.10.2018, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR Fernsehen



Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://x.swr.de/s/dergesundheitscoachherzproblemen



Fotos über www.ARD-Foto.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de