Wohnzimmer ist beliebtester Raum / Bei der Neueinrichtung stehen auch Küche und Schlafzimmer weit oben auf der Liste / In Einrichtungsfragen lassen sich Jüngere von Social Media Plattformen inspirieren



Das Wohnzimmer ist der liebste Raum der Deutschen. Dort fühlen sich 67 Prozent am wohlsten, 16 Prozent im Schlafzimmer. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von Interhyp unter 1.000 Befragten. Ob neue Couch, Einbauküche oder Bett: Wie aus der Erhebung hervorgeht, würden viele gerne Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer erneuern. "Wer in die Verschönerung des eigenen Zuhauses investiert, kann aktuell das günstige Zinsniveau für sich nutzen. Ob für Renovierungs- oder Anschaffungskosten ein kleinerer Konsumentenkredit, Förderdarlehen oder eine klassische Baufinanzierung der optimale Weg sind, hängt vor allem von Umfang und Art der Maßnahme ab. Vorausschauende Planung und Beratung können dabei viel Geld sparen", sagt Mirjam Mohr, Vorständin der Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen.



Während sich die Mehrheit am liebsten im Wohnzimmer aufhält, steht das Badezimmer nur bei einem Prozent der Deutschen in der Gunst. Die Küche, einst Mittelpunkt jeder Party, ist nur bei 6 Prozent als Wohlfühlort gefragt. Wer in einem Haus statt in einer Wohnung wohnt, hält sich etwas lieber in der - oft auch größeren - Küche auf (10 Prozent). Laut Studie würde jeder Fünfte (20 Prozent) gern im Wohnzimmer Veränderungen vornehmen, 18 Prozent würden am ehesten in eine neue Küche investieren. Das Schlafzimmer verschönern möchten 17 Prozent der Befragten. Für 12 Prozent der Deutschen steht eine neue Badeinrichtung auf der Wunschliste.



Für die Finanzierung von Umbau oder Renovierungen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Gerade wenn die Maßnahmen energetischen Nutzen haben, zum Beispiel durch den Einbau neuer Fenster oder einer neuen Heizung, lassen sich laut Interhyp oft KfW-Kredite oder -Zuschüsse zum energieeffizienten Sanieren nutzen. Auch für barrierefreies Wohnen stehen Fördermittel im KfW-Programm zum altersgerechten Umbau zur Verfügung. Mirjam Mohr rät: "Wichtig ist, dass die Förderbedingungen im Beratungsgespräch geklärt werden, bevor der Umbau beginnt. Zudem empfehlen wir grundsätzlich, Renovierungsmaßnahmen ganzheitlich zu betrachten. So lassen sich wohnliche Verschönerungen mit Energieeffizienz oder altersgerechtem Umbau geschickt kombinieren und entsprechende Fördermittel einbinden."



Für die Anschaffung von neuem Mobiliar eignet sich oft ein einfacher Konsumentenkredit, dessen Zinssätze aktuell bei rund 2,5 bis 4 Prozent liegen. Solche kleineren Kredite sind unkompliziert zu beantragen.



Eigenheimbesitzer, die eine größere Renovierung oder einen Umbau planen, sollten laut Interhyp auch die Möglichkeit einer Baufinanzierung prüfen. Dies bietet sich wegen der Kosten für die Eintragung einer Grundschuld in der Regel ab einer Investitionssumme von etwa 30.000 bis 35.000 Euro an. Bei Baufinanzierungen sind die Zinsen besonders günstig, sie liegen derzeit nur bei etwa 1,5 Prozent für zehnjährige Darlehen.



An Inspiration, wie das Geld in ein schönes Zuhause investiert werden könnte, mangelt es den Befragten nicht. Laut Studie informieren sich 47 Prozent zum Thema Interieur in klassischen Einrichtungsläden. Knapp jeder Dritte (30 Prozent) lässt sich in und von Zeitschriften auf neue Ideen bringen. Jeder Vierte (25 Prozent) holt sich Anregungen bei TV-Formaten. 17 Prozent setzen mittlerweile auf Social Media Plattformen wie Instagram, Pinterest oder Facebook - unter den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 42 Prozent. Zudem lassen sich die Jüngeren mit 47 Prozent eher als Ältere (23 Prozent) von Freunden, Bekannten und Familienangehörigen bei der Wohnungseinrichtung inspirieren.



Über die Umfrage: Im Auftrag von Interhyp hat Statista 1.000 Menschen in Deutschland zu ihren Lieblingsräumen und Präferenzen bei der Inneneinrichtung befragt. Die Umfrage ist national repräsentativ nach Alter und Geschlecht.



Interhyp führt regelmäßig Studien und Umfragen rund um das Zuhause durch, zum Beispiel auch die Wohntraumstudie unter 2.100 Befragten. Mehr Infos zur Wohntraumstudie: https://wohntraumstudie.interhyp.de/



Über die Interhyp Gruppe



Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2017 ein Baufinanzierungsvolumen von 19,8 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an 110 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.



