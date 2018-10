Apple-Chef Tim Cook hat vor einem Missbrauch persönlicher Daten gewarnt und ein umfassendes Datenschutzgesetz für die USA gefordert. Cook greift mit seinen Äußerungen die Rivalen Facebook und Google direkt an.

Apple-Chef Tim Cook greift Rivalen wie Facebook und Google wegen der weitreichenden Verwendung von Nutzerdaten an. Dass Gewinne über die Privatsphäre gestellt werden, sei nichts Neues, sagte Cook am Mittwoch auf einer Datenschutzkonferenz in Brüssel. Doch habe sich daraus mittlerweile eine ganze Industrie entwickelt. "Unsere eigenen Informationen, von den alltäglichen bis zu den sehr privaten, werden gegen uns gewendet mit militärischer Effizienz."

