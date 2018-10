Auch die Aktie von Nevada Copper konnte sich dem jüngsten Ausverkauf an den Märkten nicht entziehen. Doch offenbar nutzen institutionelle Adressen das niedrigere Niveau zum Einstieg. Das Handelsvolumen zieht jedenfalls kräftig an.

Fundamental passt es!

Um satte 4,5 Prozent hat die Aktie von Nevada Copper (0,45 CAD | 0,28 Euro; CA64128F1099) heute in Toronto zugelegt. Überhaupt: die fundamentalen Faktoren stimmen derzeit positiv. Es gibt immer weniger Kupfer und die Bergbauriesen sind aufgrund der steigenden Nachfrage durch die Elektroautoindustrie derzeit auf der Suche nach "shovel ready"-Assets; also Vorkommen, die in absehbarer Zeit in Produktion gehen können. Nevada Copper baut derzeit eine Untergrundmine auf seinem Projekt Pumpkin Hollow in Nevada, alsbald soll zudem ein Tagebau folgen. Insofern steht das Unternehmen sicherlich auf den Einkauszetteln der großen Mining-Konzerne.

Dr. Copper lässt grüßen!

Doch so einfach funktioniert Börse nun einmal nicht. Der Kupferpreis befindet sich seit Jahresbeginn auf Talfahrt und dümpelt derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...