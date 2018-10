Der wichtigste Informant im Geldwäsche Skandal um die dänische Danske Bank will vor dem EU-Parlament aussagen. Es gehe ihm um "alle Wähler in Europa".

Im Geldwäsche-Skandal bei der dänischen Danske Bank wird der zentrale Informant seinem Anwalt zufolge am 21. November vor dem Europäischen Parlament aussagen. Bereits am 19. November soll Howard W. demnach dem Abgeordnetenhaus in Kopenhagen Rede und Antwort stehen.

Der Brite habe den ...

