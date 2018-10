New York - Die Aktienkurse an der Wall Street sind am Mittwoch heftig unter Druck geraten. Anders als am Vortag blieb diesmal eine Erholungsrally im späten Handel aus - zum Börsenschluss hin beschleunigte sich die Talfahrt vielmehr noch. Als Belastung erwiesen sich die überwiegend enttäuschenden Quartalsberichte mehrerer Unternehmen. Sie schürten Beobachtern zufolge ebenso wie schwache Daten vom US-Immobilienmarkt Sorgen, dass steigende Preise das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnten.

Am besten hielt sich noch der Dow Jones Industrial , auch wenn er den Kampf um die viel beachtete 25 000-Punkte-Marke letztlich klar verlor: Der Leitindex verabschiedete sich 2,41 Prozent tiefer bei 24 583,42 Punkten. Seinen Jahresgewinn hat er damit komplett eingebüsst. Erfreuliche Geschäftszahlen des Flugzeugbauers Boeing , der sich damit positiv von den anderen Berichtsunternehmen abhob, konnten am Ende nur wenig gegen den Abwärtstrend ausrichten.

Damit bestätigte sich zunächst auch eine pessimistische Prognose der Chartexperten von Indexradar. Sie hatten zuvor im "ausbleibenden Kaufinteresse an der zuvor stets stabilisierenden 25 000er-Marke ein klares Schwächezeichen" für den Dow ausgemacht, welches weitere Verkäufe befürchten lasse. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners konstatierte einen "ordentlichen Ausverkauf mit einer gehörigen Portion Unsicherheit". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...