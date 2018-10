Neuer internationaler Erfolg der Emirate

Seine Exzellenz Majid Ali Al Mansouri, Generalsekretär des Emirates Falconers' Club, wurde von den Delegierten zum Abschluss der Generalversammlung am 22. Oktober 2018 in Bamberg, Deutschland, mit großer Mehrheitzum Präsidenten der International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey (IAF, Internationaler Verband für Falknerei und Erhalt von Raubvögeln) gewählt. Dies ist ein neuer Erfolg für die VAE und ihre wertvollen Bemühungen zur Erhaltung des menschlichen Erbes, der Falknerei und für nachhaltige Jagd. Die VAE waren zuvor bereits federführend bei einem der wichtigsten Erfolge in der Geschichte der Falknerei: der Aufnahme der Falknerei in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO im Jahr 2010.

Die IAF ist eine gemeinnützige Organisation, die zur Erhaltung der Kunst der Falknerei gegründet wurde, aus 115 Vereinen und Falknerei-Einrichtungen in mehr als 90 Ländern besteht und mehr als 70.000 Falkner weltweit repräsentiert.

Seine Exzellenz Majid Al Mansouri brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass er die VAE bei der IAF vertreten durfte und das Präsidentenamt erhielt, und sagte: "Die Leitung der IAF durch die VAE ist eine Krönung der jahrzehntelangen Errungenschaften der VAE in diesem Bereich. Dass die VAE das Präsidentenamt erhielt, wird dadurch noch bedeutsamer, dass dies im gleichen Jahr geschieht, in dem wir den hundertsten Geburtstag Seiner Hoheit Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan feiern. Aufgrund seiner Weitsichtigkeit im Jahr 1976 trafen sich Falkner aus aller Welt, um über die Zukunft der Falknerei zu sprechen. Das bedeutet, dass die Leitung der IAF durch die VAE eine Fortführung der Bestrebungen von Scheich Zayed, dem Ersten Falkner und einem der wichtigsten Naturschützer der Welt, ist. Seine Weitsichtigkeit reichte bereits bis zu dem, was bei modernen Naturschützern jetzt als nachhaltige Jagd gilt."

Seine Exzellenz sprach Seiner Hoheit Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE und Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Stellvertretender Kommandierender General der Streitkräfte der VAE, für ihre unbegrenzte Unterstützung bei der Bewahrung der Tradition in verschiedenen Bereichen, insbesondere der arabischen Falknerei, seinen aufrichtigen Dank und seine Wertschätzung aus. Er dankte ferner Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Stellvertretender Herrscher in der Region Al Dhafra und Vorsitzender des Emirates Falconers' Club, der die Arbeit und die Erfolge des Emirates Falconers' Club seit seiner Gründung geleitet und weitergeführt hat.

Insbesondere während seiner Amtszeit als Vizepräsident der IAF für die Region Naher und Mittlerer Osten entwickelte er die IAF-Strategie für diese Region weiter. Als Gründungsmitglied und Generalsekretär des Emirates Falconers' Club hat er zum Scheich-Zayed-Programm für die Freilassung von Falken beigetragen, in dessen Rahmen mehr als 1.600 Falken erfolgreich in die Freiheit freigelassen wurden. Er gründete außerdem das Abu Dhabi Falcon Hospital und arbeitete bei Projekten zur Verbreitung der Kragentrappe mit. Im Jahr 2008 wurde ihm der "Best Environmental Personality Award" des Golfkooperationsrats verliehen.

