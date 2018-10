Unternehmen und Politiker aus Russland, Asien und den USA sind zu einer umstrittenen Investorenkonferenz nach Saudi-Arabien gereist. Deutschland hält sich dagegen zurück.

Saudi-Arabien hat am Dienstag auf der in Riad stattfindenden Konferenz Future Investment Initiative (FII) 25 Absichtserklärungen (MoUs) im Wert von 50 Milliarden Dollar abgeschlossen. Unter den Vertragspartnern befinden sich nach Angaben der Khaleej Times Unternehmen wie Trafigura, Total, Hyundai, Norinco, Schlumberger, Halliburton und Baker Hughes. Das japanische Unternehmen Sumitomo Chemical unterzeichnete am Dienstag mit der saudi-arabischen staatlichen Ölgesellschaft Saudi Aramco eine Absichtserklärung. Der NIKKEI Asian Review führt aus: "Die südkoreanische Firma Hyundai Heavy Industries unterzeichnete eine Vereinbarung über eine mögliche Investition in den internationalen Marinekomplex für Industrie und Dienstleistungen, eine Werft in Ras Al Khair, die nach Fertigstellung voraussichtlich die größte der Welt sein wird. Der französische Energiekonzern Total und der in den USA ansässige Baker Hughes, Teil der General Electric Gruppe, gehörten zu den anderen ...

