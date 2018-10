Nach einem erfolgreichen Debut im vergangenen Jahr hat die BayWa in der Region Weisenheim am Sand, Rheinland-Pfalz, erfolgreich die zweite kommerzielle Ernte des Markenapfels JazzTM abgeschlossen. Trotz des heißen Sommers präsentieren sich die Früchte in hervorragenden Qualitäten und einer perfekten Ausfärbung. Foto © BayWa AG Optimale Anbaubedingungen für...

