Garantierte Gentechnikfreiheit, geringer Pestizideinsatz, erhöhtes Tierwohl sind nur einige der Forderungen, die heimische Konsumentinnen und Konsumenten an ihre Lebensmittel stellen. Die Ansprüche an das "Mehr an Qualität" sind hoch. SPAR arbeitet daher in gemeinsam mit der Landwirtschaft entwickelten Qualitäts-projekten. Die österreichischen Landwirte...

Den vollständigen Artikel lesen ...