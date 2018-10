Vendavo, ein führender Anbieter von kommerziellen Exzellenzlösungen, gab heute bekannt, dass das United States District Court for the Northern District of California zum dritten Mal in Folge Anträge von Price f(x) auf Abweisung in dem von Vendavo eingeleiteten Patentverletzungsprozess abgelehnt hat, wodurch die Klage von Vendavo gegen das Unternehmen fortgesetzt werden kann.

Die letzten Anträge auf Abweisung versuchten, den Rechtsstreit in die Tschechische Republik zu verlagern und die Patente aus dem Rechtsstreit zu nehmen. Das Gericht lehnte beide Anträge in ihrem vollen Umfang ab.

Die Klage von Vendavo bringt vor, dass Price f(x) Geschäftsgeheimnisse von Vendavo unterschlagen hat, unlauteren Wettbewerb mit Vendavo auf dem Markt betreibt und Urheberrechte von Vendavo sowie die US-Patentnummern 8.396.814, 7.640.198, 7.308.421, 8.412.598 und 7.912.792 verletzt. Die Klage wurde erstmals im Dezember 2017 eingereicht.

Vendavo ist erfreut, dass das Gericht erneut die Versuche von Price f(x), die Klage mit dem Urteil des Gerichts abzuweisen, abgelehnt hat, und ist zuversichtlich, dass durch die Fortsetzung des Falls die Wahrheit offengelegt wird.

"Eine beträchtliche Anzahl von Hindernissen wurde aufgebracht, die wir aufgrund der Stärke unserer Klage überwinden konnten", sagte Bruno Slosse, President und CEO von Vendavo. "Diese Taktik verzögerte den Fall und kostete beide Seiten unnötig Zeit und Geld. Wir haben eine Verpflichtung unseren Aktionären und unseren Kunden gegenüber, dafür zu sorgen, dass ihre Investitionen in unser geistiges Eigentum geschützt sind. Während wir fairen Wettbewerb begrüßen, können wir den Diebstahl unserer erstklassigen kommerziellen Exzellenzlösungen, die wir jahrzehntelang entwickelt haben, nicht dulden."

Über Vendavo

Vendavo treibt die Umstellung auf das digitale Geschäft für die anspruchsvollsten B2B-Unternehmen der Welt voran, indem es Wert schafft, die Marge steigert und den Umsatz beschleunigt. Mit der "Vendavo Commercial Excellence"-Plattform entwickeln Unternehmen dynamische Kundenerkenntnisse und optimale Preisstrategien, die die Marge maximieren, die Verkaufseffektivität steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern. Mit einer jährlichen Margenverbesserung von insgesamt mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Chemie, Vertrieb, Hightech und Produktion liefert Vendavo innovative Analysen und fundierte Branchenkenntnisse, die Unternehmen dabei helfen, immer einen Schritt voraus zu sein. Vendavo hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado, und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Erfahren Sie mehr auf Vendavo.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181024006074/de/

Contacts:

Kimberly Communications

Kimberly Boeckenstedt

319-389-6953

kb@kimberlycommunications.com