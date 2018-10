ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Chiba City, Präfektur Chiba, nachfolgend: ABLIC genannt) hat einen ZCL Hall-IC (magnetischer Sensor) entwickelt, der die Entwicklung und Produktion von bürstenlosen Gleichstrommotoren verändern wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181024006075/de/

The World's First ZCL Hall IC Using a New Detection Methodology (Graphic: Business Wire)