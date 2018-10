"Mannheimer Morgen" zu Rüstungsexporte:

"Die Waffenexporteure hoffen darauf, dass die ganze Affäre um den ermordeten saudischen Journalisten im Wüstensand versinkt und sie dann ohne große Proteste ihre Rüstungsgüter weiter an Saudi-Arabien verkaufen können. Das gilt vor allem für US-Präsident Donald Trump, der an seinem Mega-Deal festhalten will, weil dieser mit 100 Milliarden Dollar mehr als 80 Prozent aller Rüstungsexporte der Vereinigten Staaten ausmacht."/al/DP/he

