"Handelsblatt" zu Fall Kaeser:

"Siemens-Chef Joe Kaeser steht am öffentlichen Pranger. Einer der erfolgreichsten Manager Deutschlands muss sich wegen seiner Äußerungen zum Siemens-Engagement in Saudi-Arabien als "politischer Geisterfahrer" beschimpfen lassen. Milton Friedman hat gesagt: "The business of business is business." Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Mit großer Macht geht auch große gesellschaftliche Verantwortung einher. Manager wie Kaeser schießen schon mal mit ihren politischen Bemerkungen über das Ziel hinaus. Aber die Kanzlerin wird den Siemens-Chef auch weiterhin mit auf Delegationsreisen in die Welt mitnehmen. Völlig zu Recht. Gerade in diesen Tagen würde man sich freuen, gäbe es noch ein paar kantige Typen mehr in den Konzernen wie Kaeser. Fast ist man versucht zu sagen: "Manager traut euch! Ihr seid nicht allein."/al/DP/he

AXC0005 2018-10-25/05:35