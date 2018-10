"Volksstimme" zu Türkei-Politik:

"Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier kämpft mit seiner Türkei-Reise unverdrossen und pflichtgemäß für den Ausbau der ökonomischen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Gleichzeitig warnt das Auswärtige Amt, sich bei Reisen in das Land regierungskritisch zu äußern. Wobei sich das vor allem an die türkische Community in Deutschland richten dürfte. Urlauber rein deutscher Zunge werden kaum auf die Idee kommen, vom Strand aus Tiervergleiche und andere Schmähungen gegen den Präsidenten via Facebook zu verbreiten. Deutlich wird: Die deutsche Türkei-Politik steckt in einem tiefen Dilemma. Sie ist voller Widersprüche statt aus einem Guss. Doch alles andere wäre derzeit kaum denkbar. Ein Kniefall vor dem autokratischen System am Bosporus kann für Deutschland ebenso wenig infrage kommen wie ein Abbruch der Beziehungen. Die tragende Basis bleibt, dass beide Länder sich wirtschaftlich brauchen."/al/DP/he

AXC0007 2018-10-25/05:35