St. Gallen - Viel Entspannung fanden die Aktienmärke nicht über das Wochenende. Und so war auch Anfang Woche Italien das dominierende Thema. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals eine italienische Regierung - und da gab es in der Vergangenheit bekanntlich schon unzählige - je zuvor mit Brüssel derart frech umgegangen ist. Sie nehmen es momentan sehr locker in Rom und schlagen sämtliche Warnungen in den Wind. Vielleicht übergab EU-Vizepräsident Pierre Moscovici aus dem Grund den angedrohten blauen Brief dem italienischen Wirtschafts- und Finanzminister Tria auch persönlich, weil er nur so auch sicher sein konnte, dass der nicht ungelesen in einem römischen Papierkorb landet. Genauso wenig schert sich derzeit Saudi Arabien um die Gefühlslage der Welt. Italien und Saudi Arabien geben der Welt zu verstehen: "Ihr könnt uns alle mal".

Das ist natürlich keine Basis für eine einvernehmliche Problemlösung, aber die Italiener sind offenbar der Auffassung, dass es ohne sie in Europa nicht geht und sie sich deshalb einiges herausnehmen können. Und die Saudis wähnen sich ohnehin auf der "rechten" Seite, so lange die USA und ihr eigennütziger Präsident nicht beginnen, kritische Fragen zu stellen. Das Verhältnis Donald Trumps zum saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, den alle nur MbS nennen, erinnert stark an das Verhältnis Wladimir Putins zum syrischen Diktator Baschar al-Assad. Jeder weiss, dass es sich hier um üble Machenschaften handelt, aber keiner traut sich, das so richtig auszudrücken. In Bezug auf die Reaktionen Richtung Saudi Arabien stach die sonst so schüchterne und nüchterne Schweiz sogar einmal hervor, aber letztlich war auch ihre ...

