Fresenius Medical Care-Discount-Zertifkate mit Seitwärtschancen

Die Aktionäre des weltweit größten integrierten Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802) hatten es sich in den letzten Jahren in einem profitablen Aufwärtstrendkanal gemütlich gemacht und partizipierten an einer soliden Strategie, robuster Berichterstattung und kontinuierlichen Dividenden. Umso größer dürfte der Schock ausgefallen sein, als die Aktie letzte Woche nach der Meldung eines mageren dritten Quartals und einer Gewinnwarnung mit einem Gap eröffnete und etwa 10 Prozent absackte. Anleger können vom Ansprung der Volatilität (Schwankungsbreite) insbesondere beim Kauf von kurzfristigen Discount-Zertifikaten und Aktienanleihen von interessanten Konditionen profitieren.

Laufzeit Dezember 2018 - seitwärts, mit Sicherheitspuffer

Wer sich nicht sicher ist, ob die schlechten Nachrichten bereits vollständig enthalten sind, findet unter der ISIN DE000PB9FUS9 ein Discount-Zertifikat der BNP Paribas, das bei einem Preis von 63,74 Euro einen Sicherheitspuffer von etwa 10 Prozent gegenüber dem im aktuellen Aktienkurs von 71,10 Euro bietet. Bei einem Höchstbetrag (Cap) von 65 Euro ergibt sich eine Renditechance von 1,26 Euro oder 10,4 Prozent p.a. Sollte die FMC-Aktie am Bewertungstag 21.12.2018 unter dem Cap schließen, erhalten Anleger anstelle des Höchstbetrags die Lieferung von einer FMC-Aktie.

Laufzeit März 2019 - seitwärts und moderat aufwärts

Anleger, die auf Sicht von fünf Monaten von einer Seitwärtsbewegung der Aktie ausgehen, sollten zu einem Discount-Zertifikat greifen, dessen Cap "am Geld", also auf Höhe des aktuellen Kursniveaus liegt - diese Ausstattung bietet generell die höchsten Renditechancen, wenn auch keinen allzu großen Puffer. Das Produkt mit der ISIN DE000HX0YV15 der HypoVereinsbank zahlt am Fälligkeitstag den Höchstbetrag von 70 Euro aus, sofern die FMC-Aktie auf diesem Kursniveau oder darüber schließt. Bei einem Kaufpreis von 65,94 Euro errechnet sich ein Puffer von 7,3 Prozent gegenüber einem Direktinvestment in die Aktie und ein maximaler Gewinn von 4,09 Euro oder 15 Prozent p.a. Ein Aktienkurs unter 70 Euro am Bewertungstag (15.3.2019) führt wie oben zur Lieferung der Aktie; einen Verlust realisieren Anleger jedoch nur, wenn sie die Aktie anschließend zu einem Kurs unter dem Kaufpreis Discount-Zertifikats verkaufen.

ZertifikateReport-Fazit: Die Discount-Zertifikate eignen sich grundsätzlich für chancenorientierte Aktienanleger, die nach dem Absturz der FMC-Aktie von einer Stabilisierung des Kurses ausgehen und von einem Rückgang der sprunghaft angestiegenen Volatilität profitieren möchten.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de