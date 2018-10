Übergeordnet schwankt Verizon seit dem Jahr 2013 in einer recht großen Handelsspanne zwischen 43,00 und grob 56,00 US-Dollar seitwärts. Innerhalb dieser ist seit Mai dieses Jahres wieder eine eindeutige Aufwärtsbewegung erkennbar, die bis Mitte August an den Horizontalwiderstand von rund 55,00 US-Dollar aufwärts geführt hat. Anschließend stellte sich besagte zweimonatige Seitwärtsbewegung ein, nach Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag schoss die Aktie direkt an ihre Jahreshochs aus 2016 aufwärts und übertraf diese sogar. Im heutigen Handel knüpft der Wert nahtlos an die Gewinne von gestern an und markierte bereits frische Rekordstände, dass nur zu gut für ein Long-Investment herangezogen werden kann.

Aktie rennt los!

